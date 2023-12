PSB /WI Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Psb-Wi Aktie wird derzeit auf der Grundlage der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der Aktienkurs liegt bei 22,11 USD, was einem Abstand von +4,74 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) entspricht, die aktuell bei 21,11 USD verläuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 21,43 USD, was einer Differenz von +3,17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Psb-Wi Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,17 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 1,47 Prozent gestiegen sind. Im "Finanzen"-Sektor liegt die Psb-Wi Aktie jedoch 8,58 Prozent unter dem Durchschnittswert von 11,76 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Psb-Wi Aktie zeigen keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist nicht signifikant gestiegen oder gesunken, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Psb-Wi Aktie liegt bei 74,36, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 30,2, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht" für die Psb-Wi Aktie.