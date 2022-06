PROXIMIE ERHÄLT 80 MILLIONEN US-DOLLAR IN DER SERIE C, UM DIE PRODUKTERWEITERUNG DER PLATTFORM FÜR VERNETZTE CHIRURGIE ZU BESCHLEUNIGEN

London (ots/PRNewswire) -Finanzierungsrunde unter der Leitung von Advent Life Sciences. Zu den neuen Investoren gehören Emerson Collective, SoftBank Vision Fund 2, British Patient Capital, Mubadala und die Minderoo Foundation.Erlös zur Beschleunigung der Entwicklung und Skalierung von Proximie's Operating System für den Operationssaal - einer zentralen Plattform für die vernetzte chirurgische VersorgungProximie (https://proximie.com/), die globale Technologieplattform für das Gesundheitswesen, die Operationssäle (OP) digital verbindet, gibt bekannt, dass sie im Rahmen einer Serie-C-Finanzierung 80 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Die Investition folgt auf ein Jahr, in dem Proximie einen deutlichen Anstieg des Gesamtauftragswertes verzeichnete, über 13.000 Operationen unterstützte und seine globale Präsenz auf 100 Länder ausdehnte.Die Finanzierungsrunde wurde von Advent Life Sciences angeführt, einem der führenden transatlantischen Risikokapitalinvestoren, der innovative Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften aufbaut. Neue Investoren waren Emerson Collective, der von Laurene Powell Jobs gegründete Impact Investor, SoftBank Vision Fund 2, British Patient Capital, Mubadala Investment Company und die Minderoo Foundation. Bestehende Investoren wie F-Prime Capital, Eight Roads, Questa Capital, Global Ventures und Maverick Ventures beteiligten sich ebenfalls an der Runde.Der Erlös wird verwendet, um die Entwicklung von Schlüsselprodukten und -dienstleistungen zu beschleunigen, das Ökosystem von Proximie auszubauen und das Operating System of the OR zu skalieren - eine zentralisierte Plattform für die vernetzte chirurgische Versorgung. Krankenhäuser und chirurgische Zentren, die die Technologie von Proximie hebeln, werden Zugang zu präoperativen Daten haben, die die Patientenversorgung unterstützen, sowie zu Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, um die Pflege zu erfassen, zu schulen und durchzuführen, und zu Tools für das postoperative Content Management, um Inhalte zu erfassen und an ihre Kollegen zu verteilen. Zusammengenommen wird Proximie es den Gesundheitssystemen ermöglichen, eine intelligente, digitale Ebene für den OP einzurichten, mit der sie Zeit und Geld sparen und mehr Leben retten können.Proximie wurde bereits in über 500 Krankenhäusern weltweit für Fälle in chirurgischen Fachgebieten eingesetzt. Krankenhäuser haben die Technologie von Proximie eingesetzt, um den Rückstau in der Chirurgie nach COVID-19 effizienter abzubauen, die Ausbildung von Chirurgen bei gleichbleibenden Kosten zu beschleunigen und Hub-and-Spoke-Modelle aufzubauen, bei denen die chirurgische Versorgung und das Fachwissen an zentralen Standorten konzentriert werden, um den mit Reisen verbundenen Zeit- und Kostenaufwand zu reduzieren.Dr. Nadine Hachach-Haram, CEO und Gründerin von Proximie, sagte:„Unsere Vision ist es, die Chirurgie durch bessere Daten zu demokratisieren, indem wir jeden OP und jedes Katheterlabor auf der Welt miteinander verbinden. Wir haben diese Reise angetreten, um Chirurgen die Möglichkeit zu geben, praktisch in jeden OP zu kommen. Jetzt nutzen wir diese Fähigkeit, um den Operationssaal zu digitalisieren und den Patienten das kollektive Fachwissen der besten Chirurgen der Welt zur Verfügung zu stellen - wo die auf Proximie gesammelten und geteilten Daten ihnen helfen können, lebensrettende Pflege zu erhalten, egal wo sie leben."Fünf Milliarden Menschen haben derzeit keinen Zugang zu sicheren chirurgischen Eingriffen. Mehr als 18 Millionen Menschen sterben jedes Jahr, weil sie keinen Zugang zu einer Operation haben. Proximie wurde 2016 auf den Markt gebracht und ermöglicht es Chirurgen, sich virtuell in jeden beliebigen Operationssaal auf der Welt zu begeben und so die Fähigkeiten von Spitzenchirurgen auf Gebiete auszudehnen, die keinen Zugang zu chirurgischer Spitzenversorgung haben. Angesichts der COVID-19-Pandemie, die Reisen und den Zugang behindert, ist Proximie schnell gewachsen und hat sich auf fünf Kontinente und über 100 Länder ausgedehnt, um Chirurgen in einer Zeit der Unterbrechung des Gesundheitswesens bei der lebensrettenden Versorgung zu unterstützen.Dr. Shahzad Malik, Geschäftsführender Gesellschafter von Advent Life Sciences, sagte:„Wir freuen uns, mit Proximie und einer erstklassigen Gruppe von Investoren zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen seine globale Präsenz und seine Produktpalette ausbaut. Das Unternehmen passt perfekt zu unserem Ethos, erstklassige, innovative Unternehmen der Biowissenschaften zu unterstützen, die in der Lage sind, die menschliche Gesundheit und die Gesundheitsversorgung auf paradigmatische Weise positiv zu beeinflussen."Mit dem erfolgreichen Abschluss der heutigen Kapitalbeschaffung hat Proximie seit seiner Gründung insgesamt 130 Millionen US-Dollar aufgebracht.John Cassidy, Investitionsdirektor bei SoftBank Investment Advisers, sagte:„Die Pandemie hat die Einführung der virtuellen klinischen Versorgung weltweit rapide beschleunigt. Die Technologieplattform von Proximie kombiniert KI, maschinelles Lernen und Augmented Reality, um den Live-Austausch im Operationssaal zu erleichtern und ein vernetztes Ökosystem für die chirurgische Versorgung zu schaffen, das Patienten und Krankenhäuser besser unterstützt. Wir freuen uns, mit Dr. Nadine Hachach-Haram und dem Proximie-Team zusammenzuarbeiten, um ihre Mission zu unterstützen, Leben zu retten, indem sie die weltweit besten klinischen Praktiken weitergeben."Hinweise für RedakteureInformationen zu Proximie- Proximie ist eine globale Plattform für Gesundheitstechnologie, die sich auf die Digitalisierung von Operations- und Diagnosesälen konzentriert.- Proximie hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine vernetzte chirurgische Plattform bereitzustellen, die eine qualitativ hochwertige chirurgische Versorgung rund um den Globus ermöglicht. Jeder Proximie-Vorgang kann aufgezeichnet, analysiert und für die künftige Verwendung genutzt werden, um die besten Verfahren zu ermitteln;- Durch die weltweite Vernetzung von Operationssälen ermöglicht Proximie einen reichhaltigen, aufschlussreichen Datensatz, der auf natürliche Weise Best Practices in das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens einspeist;- Das von Dr. Nadine Hachach-Haram gegründete Unternehmen Proximie hat inzwischen Zehntausende von chirurgischen Eingriffen durchgeführt und wurde in mehr als 500 Krankenhäusern in über 100 Ländern auf fünf Kontinenten eingesetzt;- Proximie has contracts with over 35 major medical device companies – with access to 90% of operating rooms and diagnostic suites in the U.K., U.S., and E.U – and been published in over 20 medical journals;- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.proximie.com oder folgen Sie @ProximieAR (https://twitter.com/ProximieAR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) auf Twitter.Informationen zu Advent Life Sciences- Advent Life Sciences gründet und investiert in frühe und mittelgroße Biowissenschaftsunternehmen, die einen erstklassigen oder erstklassigen Ansatz für ungedeckte medizinische Bedürfnisse haben.- Das Investmentteam besteht aus erfahrenen Fachleuten, die alle über umfangreiche wissenschaftliche, medizinische und betriebliche Erfahrungen verfügen und eine langjährige Erfolgsbilanz als Unternehmer und Investoren in den USA und Europa vorweisen können.- Das Unternehmen investiert in eine Reihe von Sektoren der Biowissenschaften, darunter Arzneimittelforschung, Grundlagentechnologien, digitale Gesundheit und Medizintechnik, wobei der Schwerpunkt auf innovativen, paradigmenverändernden Ansätzen liegt.- Advent Life Sciences verfügt über Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Frankreich.- Für weitere Informationen besuchen Sie: www.adventls.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1838600/Proximie_in_action_OR.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1838599/Dr_Nadine_Hachach_Haram_headshot.jpgPressekontakt:Jamie Pudge,j.pudge@thoburns.com,T: +44(0)755 777 1703Original-Content von: Proximie, übermittelt durch news aktuell