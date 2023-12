PROG Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

In den letzten zwei Wochen wurde Prog von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf den Wert in diesem Zeitraum. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird der Wert als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Prog auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass der Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die zu besonders positiven oder negativen Themen neigen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, stufen Prog insgesamt als "Gut" ein. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 48 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 55,29 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in der Analysten-Untersuchung insgesamt das Rating "Gut".