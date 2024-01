PROG Holdings Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Aktie der Prog hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 31,21 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 30,44 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit -2,47 Prozent unter dem GD200 handelt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 29,23 USD, was einen Abstand von +4,14 Prozent zur Aktie ergibt und somit auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die neutral verlaufen sind. In den letzten zwei Wochen dominierten an vier Tagen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell überwiegen jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Prog langfristig als "Gut", da von insgesamt 18 Analysten 1 eine positive Bewertung abgegeben hat. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48 USD, was einer Erwartung von 57,69 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Gut" bewertet.