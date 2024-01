PROG Holdings Aktie: Immer langsam!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 31,1 USD für die Prog-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 30,25 USD, was einer Abweichung von -2,73 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 29,12 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen zu Prog war überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Prog-Aktie sind alle als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 58,68 Prozent steigen könnte. Somit erhalten Prog auch von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.