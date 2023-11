PROG Holdings Aktie: Es wird konkret!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Prog über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was auf eine positive Änderung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für Prog in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Prog als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 48 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Prog-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Prog-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Prog in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.