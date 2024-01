PROG Holdings Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Analysteneinschätzung für die Prog-Aktie ergibt sich aus den Empfehlungen der Analysten der letzten 12 Monate. Insgesamt wurden 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und 0 negative Bewertungen ausgesprochen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 48 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 55,29 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prog-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 30,95 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 30,91 USD lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 28,98 USD, was einer positiven Entwicklung von 6,66 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Prog-Aktie nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist negativere Tendenzen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Prog-Aktie liegt bei 62,35, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Prog-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Sentiment im Netz.