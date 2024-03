PREOS Global Office Real Estate & Technology Aktie: Das war abzusehen!

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG hat in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für PREOS Global Office Real Estate & Technology AG die Einstufung "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt für die Aktie 84, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein schlechtes Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein schlechtes Rating für PREOS Global Office Real Estate & Technology AG.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ist insgesamt negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit schlecht ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine deutliche Abweichung hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren somit eine überwiegend schlechte Bewertung für PREOS Global Office Real Estate & Technology AG.