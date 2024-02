PREOS Global Office Real Estate & Technology Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,75 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,1135 EUR liegt, was einer Abweichung von -84,87 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,21 EUR unter dem Schlusskurs (-45,95 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 81 auf, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 62,39, was weder eine Über- noch Unterkauftheit der Aktie signalisiert und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG-Aktie.

Die Analyse hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders positive Meinung. Die Diskussionen der letzten zwei Wochen lassen auf eine überwiegend positive Einschätzung der Aktie schließen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des RSI, während das Sentiment und die Anleger-Stimmung eher positiv ausfallen.