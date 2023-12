PREOS Global Office Real Estate & Technology Aktie: Ruhig bleiben!

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt für die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ein neutrales Rating. Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG liegt bei 63,64, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 58,39. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

In den letzten zwei Wochen wurde die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. In den letzten Tagen hingegen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG bei 1,19 EUR verläuft, was zu einer negativen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,23 EUR, was einem Abstand von -80,67 Prozent zum GD200 entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt mit einem Wert von 0,36 EUR eine negative Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse eine schlechte Gesamtbewertung für die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG.