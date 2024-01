PRA Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Analysteneinschätzung für die Pra-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50 USD, was einer potenziellen Steigerung um 94,63 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Pra-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pra im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,64 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 5,64 % ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Pra bei 48,44, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,39 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.