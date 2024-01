PRA Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Aktie von Pra wird aufgrund verschiedener Analysen bewertet.

Fundamentale Analyse: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48,44 wird die Aktie von Pra im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Verbraucherfinanzierung" um 14 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse-Einstufung als "Gut".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Pra verläuft derzeit bei 22,91 USD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der Abstand zum Aktienkurs von 23,87 USD beträgt +4,19 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 20,15 USD, was einer Differenz von +18,46 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Pra-Aktie ergibt. Insgesamt wird die Pra-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI beträgt aktuell 82,82, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten ergaben sich 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50 USD, was einer Empfehlung zum Kauf der Aktie entspricht.

Basierend auf den verschiedenen Analysen wird die Pra-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft und erhält somit eine positive Empfehlung.