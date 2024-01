PRA Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Pra war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab keine negativen Diskussionen und hauptsächlich positive Themen wurden angesprochen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Pra daher positiv bewertet. Die Redaktion gibt dem Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Aus fundamentaler Sicht wird Pra im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verbraucherfinanzierung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48,44, was einem Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,46 entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pra derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 23,15 USD, während der Kurs der Aktie bei 24,34 USD um +5,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 19,49 USD zeigt eine positive Abweichung von +24,88 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in technischer Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Pra abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 50 USD, was einer potenziellen Steigerung von 105,42 Prozent entspricht. Daher wird die Pra-Aktie auch aus Analystensicht insgesamt positiv bewertet und erhält eine "Gut"-Empfehlung.