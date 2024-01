PPS International (Holdings) Ltd Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse der Pps International Neutralings Ltd zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,06 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,07 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +16,67 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,07 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit eine schlechte Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Pps International Neutralings Ltd wird als neutral eingestuft, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Pps International Neutralings Ltd eine neutrale Bewertung.