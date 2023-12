PPS International (Holdings) Ltd Aktie: Pleite oder Chance?

Pps International Neutralings Ltd hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10.01%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche -10 beträgt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Ebenso verhält es sich mit der Diskussionsintensität, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Pps International Neutralings Ltd-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pps International Neutralings Ltd liegt der RSI7 aktuell bei 60 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,63, was zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert für Pps International Neutralings Ltd 11. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" haben im Durchschnitt ein KGV von 209. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.