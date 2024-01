PPL Corp Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "PPL":

Ppl Corp, ein Stromversorgungsunternehmen, wird in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger bewertet. Die Dividendenrendite von 3,46 % liegt 1,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,57 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Auswertung ergab 4 negative Signale und 0 positive Signale aus den sozialen Medien, was die Einschätzung als "Schlecht" bestätigt.

Der Aktienkurs von Ppl Corp hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -3,91 % erzielt, was mehr als 54 % unter dem Branchendurchschnitt von 50,32 % liegt. Diese Entwicklung führt zu einem Rating als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ppl Corp beträgt 18, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" im Durchschnitt ein KGV von 129 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Ppl Corp somit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.