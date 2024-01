PPK-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Ppk-Aktie liegt der RSI bei 58,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 54,86 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Ppk-Aktie ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen in letzter Zeit hauptsächlich mit negativen Themen rund um Ppk beschäftigt, was zu der neutralen Bewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Die Intensität der Diskussionen zu Ppk war weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Ppk-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 0,9 AUD einen Abweichung von -23,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,96 AUD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Ppk-Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, sowie der technischen Analyse.