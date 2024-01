PPG Industries Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Industries können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der gleitende Durchschnittskurs der Industries beläuft sich mittlerweile auf 138,01 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 144,91 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 137,9 USD, was die Aktie mit +5,08 Prozent Abstand zu einem "Gut" macht. Damit wird die Gesamtnote für Industries als "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Industries momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Industries wird damit unterm Strich mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Industries liegt bei einem Wert von 18, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 94,73) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Industries damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.