PPG Industries Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Industries in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Industries wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Aktienkurs von Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Industries damit 5,98 Prozent über dem Durchschnitt (15,09 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 15,09 Prozent. Industries liegt aktuell 5,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Industries-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Industries vor. Im Rahmen der Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 154,83 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 3,44 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Industries somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Unsere Analysten haben Industries auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusätzlich ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung. Somit wird Industries hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.