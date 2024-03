PPC Aktie: Was war das denn?

In den letzten Wochen konnte bei Ppc keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für Ppc insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ppc mit 0.144 EUR derzeit -10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht", während die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage neutral ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ppc-Aktie hat einen Wert von 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ppc.