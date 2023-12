PPCADR Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die technische Analyse der Ppc-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 EUR liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,173 EUR weicht somit um +33,08 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,15 EUR über dem aktuellen Schlusskurs (+15,33 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Ppc-Aktie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Ppc ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ppc beträgt aktuell 28,57 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Über- noch Überverkauf an, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird Ppc somit auf dieser Grundlage mit einem "Gut"-Rating bewertet.