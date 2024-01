POSCO ist zurück!

Der Aktienkurs von Posco hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 72,82 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite von Posco mit 44,99 Prozent deutlich darüber.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Posco in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Posco-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung an, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Allerdings ergibt sich auf Basis des 25-Tage-RSI ein "Schlecht"-Rating, da die Aktie als überkauft eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 30,17 ist Posco deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 89,3, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass Posco eine starke Performance aufweist und in verschiedenen Bereichen positiv bewertet wird.