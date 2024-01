POSCO ist zurück!

Der koreanische Stahlhersteller Posco weist eine Dividendenrendite von 2,16 Prozent auf, was 8340,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten konnte Posco eine Performance von 72,82 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +16,54 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche um 56,28 Prozent gestiegen. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei 56,28 Prozent, was bedeutet, dass Posco 16,54 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Posco ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen über Posco besonders positiv diskutiert, mit zehn Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Posco auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, weshalb Posco auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.