POSCO-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Posco wurden zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Posco, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, wobei es zu neun "Gut"-Signalen kam. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Posco-Aktie aufgrund eines RSI-Werts von 40,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25-Wert von 45,48 für einen Zeitraum von 25 Tagen als "Neutral" eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie sich in einer neutralen Position befindet.

Die technische Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Posco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, ergibt einen Wert von 86,07 USD. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 90,61 USD (+5,27 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 89,04 USD, was einer ähnlichen Höhe zum letzten Schlusskurs entspricht (+1,76 Prozent) und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Posco-Aktie bei der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Posco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 70,28 Prozent erzielt. Dies liegt 63,79 Prozent über dem Durchschnitt von 6,49 Prozent für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.