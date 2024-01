POSCO Aktie: Das wird nichts mehr!

Die südkoreanische Stahlfirma Posco erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik aufgrund eines aktuellen Verhältnisses von 2 zu ihrem Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -8326,35 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Posco, jedoch verschob sich dies in den letzten Tagen zu mehr negativen Themen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Posco auf 7- und 25-Tage-Basis deutet beide auf eine neutrale Einstufung der Aktie hin.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete Posco in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -1,59 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.