POSCO Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Aktie von Posco wird aufgrund des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 30,17 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (94,41) liegt das KGV um 68 Prozent niedriger. Dies deutet auf eine gute fundamentale Analyse hin.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Posco in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 72,82 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine mittlere Rendite von 52,53 Prozent. Dadurch erhält Posco in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich bei Posco ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 2, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine negative Differenz von -8285,02 Prozent aufweist. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Posco von Analysten als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Posco liegt aktuell bei 51,86 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI von Posco liegt bei 43,8 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Posco aufgrund der fundamentalen Analyse und der Dividendenpolitik mit "Gut" bewertet, während die technische Analyse eine neutrale Einstufung ergibt.