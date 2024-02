POSCO Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Posco liegt bei 18,31, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 64,14, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Posco im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Posco, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt acht an der Zahl. In der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Posco eine Rendite von 72,82 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 65,51 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 7,31 Prozent, Posco liegt aktuell um 65,51 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Posco konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zudem wurde eine zunehmende Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Posco auf dieser Ebene daher eine "Gut"-Bewertung.