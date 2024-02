POSCO Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Posco-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 83,01 USD liegt und damit 7,53 Prozent unter dem GD200 (89,77 USD) liegt. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 85,74 USD. Dies führt zu einem Abstand von -3,18 Prozent, was auf ein neutrales Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Posco-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite des Unternehmens bei 2,18 % liegt. Dies bedeutet, dass Anleger im Vergleich zum Branchendurchschnitt in Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 8326,76 Prozentpunkten erzielen können. Somit fällt die Dividende niedriger aus, was auf eine "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens hindeutet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Posco-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Posco-Aktie zeigt einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Posco.