POSCO Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs von Posco verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 47,64 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Posco jedoch 750,13 Prozent unter dem Durchschnitt von 797,78 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt im Durchschnitt 797,78 Prozent, wobei Posco aktuell 750,13 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 von Posco aktuell bei 44,87 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 52,53, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Posco mit einem Wert von 18,5 darauf hin, dass die Aktie deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau"), dessen KGV bei 90,26 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 80 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Posco in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.

