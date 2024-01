POSCO Aktie: Das darf nicht passieren!

Die fundamentale Analyse von Posco zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 30,17 liegt, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 89,3 als deutlich günstig und unterbewertet eingestuft wird. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Posco-Aktie liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 72,92 als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Posco.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Posco-Aktie bei 89,17 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 77,28 USD liegt, was zu einer Distanz zum GD200 von -13,33 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -12,67 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Posco in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Posco dafür eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.