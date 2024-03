POSCO Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Aktienkurs von Posco hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 804,86 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -757,22 Prozent für Posco entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 804,86 Prozent im letzten Jahr, wobei Posco um 757,22 Prozent darunter lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Posco derzeit bei 2,18 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche weist eine Dividendenrendite von 8371,88 auf, was zu einer Differenz von -8369,71 Prozent zur Posco-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Posco-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (41,88) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Posco.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Posco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 90,23 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 80,83 USD liegt, was einer Differenz von -10,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-4,39 Prozent).

Insgesamt erhält die Posco-Aktie daher gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.