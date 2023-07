POSCO-Aktie: Leerverkäufer in Panik!

Vor etwa sieben Tagen präsentierte der südkoreanische Stahlriese POSCO seine neuesten Quartalsergebnisse, die auf den ersten Blick nicht besonders beeindruckend waren. Im Jahresvergleich fielen die Einnahmen um 12,60 Prozent und der operative Gewinn sogar um 38,10 Prozent.

Man könnte meinen, dass dies eine ideale Gelegenheit für eine ernsthafte Korrektur in der Aktienkursentwicklung wäre. Am Finanzmarkt geschah jedoch genau das Gegenteil: Die POSCO-Aktie verzeichnete im Verlauf der letzten Woche temporäre Zuwächse von fast 50 Prozent. Obwohl es auch Gewinnmitnahmen gab, behielten die Käufer am Ende der Woche immer noch einen Wertzuwachs von rund 30 Prozent.

POSCO: Besser als prognostiziert

Eine Erklärung für diese Performance liegt darin, dass die Ergebnisse einfach besser ausfielen als erwartet. Insbesondere , welche bei...