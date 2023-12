POSCO Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Technische Analyse der Posco-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 87,33 USD liegt. Der Aktienkurs ging bei 95,27 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +9,09 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 88,84 USD angenommen, was einer Differenz von +7,24 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei die Diskussion an zehn Tagen von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Posco gesprochen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Posco. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch gestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Die Dividendenrendite der Posco-Aktie beträgt 2,16 Prozent und liegt damit 8285,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Posco-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und der Dividendenpolitik.