POSCO Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Dividendenrendite von Posco beträgt derzeit 2,18 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert von 3,13 Prozent liegt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Posco bei 91,26 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 79,31 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,09 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 81,52 USD, was zu einem Abstand von -2,71 Prozent führt und somit zu einer Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz ist die Stimmung in Bezug auf Posco in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Posco als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,62 insgesamt 78 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 79,17 beträgt. Daher erhält die Aktie eine Einstufung "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.