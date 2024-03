POSCO Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Posco liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 29,09 Prozent höher, was einer Überrendite von mehr als 25 Prozent entspricht. Innerhalb der Branche "Metalle und Bergbau" erzielte Posco in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 24,96 Prozent, was deutlich über dem Durchschnitt von 4,13 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Posco diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Posco aktuell um 2,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einschätzung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Posco liegt bei 36,04, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein Rating von "Neutral".