POSCO Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenrendite für Posco beträgt 2,16 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,17 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. In Bezug auf den Aktienkurs hat Posco eine Outperformance von +18,03 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Posco sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den erwarteten Werten liegt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

