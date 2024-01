POSCO Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Posco-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 88,11 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 89,72 USD, was einem Unterschied von +1,83 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 89,25 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe beim gleitenden Durchschnitt (+0,53 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Posco-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer Indikator, der zur Einschätzung der Aktie herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser beträgt auf 7-Tage-Basis 69,11 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als neutral eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung im Netz im Durchschnitt liegen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung für die Posco-Aktie abgegeben.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass Posco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,82 Prozent erzielt hat. Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Posco-Aktie mit einer Underperformance von -1,59 Prozent etwas unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Posco um 1,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.