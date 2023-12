POSCO Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Im Fall von Posco beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,16 Prozent, was 1,01 Prozent unter dem Mittelwert (3,17) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Posco daher als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist Posco einen RSI-Wert von 26,79 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auf dieser Basis wird das Signal als "Gut" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Aktie von Posco weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,86 auf, was 69 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (94,32) bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Posco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 70,28 Prozent, was eine Outperformance von +54,6 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag Posco um 54,6 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.