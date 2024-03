POSCO Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten zwei Wochen wurde Posco von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmungseinstufung. Zusätzlich wurden 4 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer guten Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine gute Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf Posco wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als schlecht eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Posco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,09 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 2,5 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,59 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Posco mit 26,59 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Posco in dieser Kategorie ein gutes Rating.

Die Dividendenrendite von Posco beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,18 Prozent und liegt damit 8314,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher bekommt die Dividendenpolitik von Posco eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung bei Posco, während die langfristige Stimmung als schlecht eingestuft wird. Die Performance von Posco liegt jedoch deutlich über dem Branchendurchschnitt, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt. Die Dividendenrendite wird hingegen als schlecht bewertet.