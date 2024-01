POSCO Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Posco-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 88, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (63,99). Dies bedeutet, dass Posco auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Posco basierend auf dem RSI.

Was die fundamentale Analyse betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Posco bei 30,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 69 Prozent liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat einen Wert von 96,13. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Posco geben ein positives Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem konnten zwei positive Handelssignale im zurückliegenden Zeitraum ermittelt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Posco in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +49,35 Prozent erzielt. Dies zeigt eine starke Performance im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor hat Posco eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Posco in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.