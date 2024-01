POSCO Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Anlegerstimmung gegenüber Posco war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es zehn positive Tage und nur einen negativen Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Posco daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in eine positive Richtung wiesen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Posco von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Bei der Dividendenrendite schneidet Posco jedoch weniger positiv ab. Die Dividendenrendite beträgt 2,16 Prozent, was 8340,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich Posco jedoch wieder von einer besseren Seite. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 30,17 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 95. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse ergibt hingegen gemischte Signale. Der aktuelle Kurs der Posco von 78,85 USD liegt mit -11,46 Prozent Entfernung vom GD200 (89,06 USD) unter dem charttechnischen Bewertungsdurchschnitt und erhält daher ein "Schlecht"-Signal. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 89,67 USD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -12,07 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Posco-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.