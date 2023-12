POSCO Aktie: Aufschrei, garantiert!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Posco als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Posco-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 59,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Posco-Aktie bei 89,13 USD und ist damit der gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, um -0,21 Prozent entfernt. Kurzfristig wird die Einschätzung daher als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,89 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Posco bei 70,28 Prozent und damit mehr als 64 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,53 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Posco liegt hier mit 63,75 Prozent ebenfalls deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Posco derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von "Metalle und Bergbau". Der Unterschied beträgt 8258,09 Prozentpunkte (2,16 % gegenüber 8260,24 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.