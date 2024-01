POSCO Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Posco hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 72,82 Prozent erzielt, was eine Outperformance von 49,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Posco um 49,35 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Posco-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI von 88 im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 63,99 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für Posco nach RSI-Bewertung.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Posco in den sozialen Medien und weist auf eine grüne Marktlage hin. Die Aktie erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Posco liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Posco bei 30,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 96,13 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.