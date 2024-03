POSCO Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Posco beträgt 36,04, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf 46,78 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt erhält Posco daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Dividendenrendite von Posco beträgt 2,18 Prozent, was 8286,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Posco eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Posco im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance seines Sektors eine Rendite von 29,09 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,13 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Posco mit 24,96 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Posco ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz für Posco zeigt keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also für Posco ein Gesamtbild mit einem "Neutral"-Rating auf Basis des RSI, einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik und einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs. Das Sentiment und Buzz führen zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Aktie.