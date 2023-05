Lisboa, Portugal (ots/PRNewswire) -„The Art of Possibility Exhibition" heißt die Ausstellung von „PORTUGAL CERAMICS", die vom 8. bis zum 17. Mai auf der „Berlin Design Week" zu sehen sein wird. Die Ausstellung wird 15 portugiesische Marken aus dem Bereich der Gebrauchs- und Dekorationskeramik zusammenführen, wobei ein Unternehmen aus dem Teilsektor der Bodenbeläge und Beschichtungen an der Dekoration des Raumes beteiligt sein wird.„PORTUGAL CERAMICS", eine vom portugiesischen Verband für Keramik- und Kristallindustrie (APICER) entwickelte Werbemarke zur Förderung des Sektors - entwickelt mit Unterstützung des Anreizsystems SIAC (System zur Unterstützung von gemeinsamen Maßnahmen) und kofinanziert von FEDER im Rahmen von COMPETE 2020 - Operationelles Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung - ist mit einer Ausstellung auf der „Berlin Design Week" vertreten, die vom 8. bis zum 17. Mai in Deutschland stattfindet. Die Ausstellung mit dem Titel „The Art of Possibility Exhibition", die auf der „Milan Design Week" in Italien mit großem Erfolg zum ersten Mal gezeigt wurde, wird im 2. Stock der KantGaragen zu sehen sein. Dieses Gebäude, das als eines der wenigen Beispiele für Bauhaus-Industriearchitektur in Berlin gilt, befindet sich in der Kantstraße im Stadtzentrum.„The Art of Possibility Exhibition" ist eine Ausstellung, die auf der Idee beruht, dass portugiesische Keramik in der Lage ist, Kunst in den Alltag zu bringen, und zwar durch nützliche und dekorative Objekte, die für den Alltag geschaffen werden. Ausgehend von der Inspiration der „The Art of Possibility Exhibition" präsentiert die Ausstellung innovative und authentische Stücke, die die Positionierung der Marke bei den Säulen Innovation, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Design stärken. Die Ausstellung, die 15 portugiesische Marken aus dem Bereich der Gebrauchs- und Dekorationskeramik vereint, findet auf einer Gesamtfläche von 140 m2 statt. Die Ausstellung zählt auch auf die Präsenz eines Unternehmens aus dem Teilsektor der Bodenbeläge und Beschichtungen, das sich an der Dekoration des Raums beteiligt.In einem offenen und dynamischen Layout können die Besucher der Ausstellung von PORTUGAL CERAMICS das Beste des portugiesischen Keramikdesigns durch einen spielerischen Rundweg kennenlernen, der aus verschiedenen Podien besteht. Auf diesen Podien wird jeweils nur ein Keramikstück ausgestellt, das das Beste jedes der anwesenden portugiesischen Keramikunternehmen und -ateliers repräsentiert. Ziel ist es, diese Produkte in den Status von Kunstobjekten zu erheben. Während der gesamten Ausstellung haben die Besucher auch die Möglichkeit, mehr über die portugiesische Keramik zu erfahren, und zwar durch verschiedene Kontaktstellen zu diesem Thema.Byfly, Ceramirupe, Costa Nova, Fapor, Jomazé, Loucicentro, Matcerâmica, Mesa Ceramics, Nosse Ceramics, Porcel, Pro Cerâmica, São Bernardo und Vista Alegre sind die portugiesischen Unternehmen und Marken, die auf der „Berlin Design Week" vertreten sein werden, ebenso wie die Künstlerinnen Bela Silva und Anna Westerlund, die ebenfalls auf der Ausstellung anwesend sind und Keramikarbeiten aus ihren Ateliers präsentieren. Das Unternehmen Viúva Lamego wird mit vier dekorativen Fliesenbildern vertreten sein - Werke, die in Zusammenarbeit mit den Künstlern Henriette Arcelin, Bela Silva und dem Architekten Miguel Saraiva entwickelt wurden - und die die Dynamik der Ausstellung „The Art of Possibility Exhibition" ergänzen werden.Die Präsenz von PORTUGAL CERAMICS auf der „Berlin Design Week" ist Teil einer Reihe von Aktivierungs- und Kommunikationsmaßnahmen, die im Rahmen von INTERCER geplant sind. Ziel ist es, den Sektor auf den internationalen Märkten zu fördern und dazu beizutragen, dass die ausländischen Märkte die Qualität der in Portugal entwickelten und hergestellten Produkte wahrnehmen. Nach der „Berlin Design Week" wird PORTUGAL CERAMICS an der „AIA Conference on Architecture"' teilnehmen, einer Veranstaltung, die vom 7. bis zum 10. Juni in San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika, stattfindet.Weitere Informationen über PORTUGAL CERAMICS finden Sie unter www.portugal-ceramics.com.Die Marke in den sozialen Medien auf:Instagram: @portugalceramicsFacebook: @portugal.ceramics.officialPinterest: @portugalceramicsofficialLinkedin: @company/portugal-ceramics-official/Youtube: @portugalceramics8812.MEHR ÜBER:„INTERCER:Das von APICER geförderte Projekt INTERCER - Förderung der Internationalisierung der portugiesischen Keramik sah die Schaffung der Marke PORTUGAL CERAMICS, die Definition der Markenstrategie, die Schaffung einer verbalen und visuellen Identität, die auf die definierte Positionierung abgestimmt ist, die Entwicklung verschiedener Kommunikationsmittel sowie die Kommunikation und Aktivierung der Marke bei den relevanten Zielgruppen in den Zielmärkten (in Zusammenarbeit mit AICEP) vor, um die Exporte des Sektors zu stärken.Unterstützt wurde INTERCER von den Beratungsunternehmen VLM Consultores für die Vorbereitung des Bewerbungsantrags und von Super Brands Consultants für die Schaffung und Entwicklung der Marke für portugiesische Keramik und für die entsprechende umzusetzende Kommunikationsstrategie. Das Projekt wird durch das Anreizsystem SIAC (System zur Unterstützung von gemeinsamen Maßnahmen) unterstützt und vom FEDER im Rahmen des COMPETE 2020 - Operationelles Programms für Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung kofinanziert.„Hauptinitiativen zur Förderung der portugiesischen Keramik auf den internationalen Märkten in den Jahren 2022 und 2023- Teilsektor Keramik Keramische Boden- und WandbelägeFrankreich: Teilnahme an der BATIMAT - Paris, 3. bis 6. Oktober 2022Deutschland: Teilnahme an der BAU - München, 17. bis 22. April 2023USA: Teilnahme an der AIA-Konferenz - San Francisco, 7. bis 10. Juni 2023- Teilsektor Gebrauchs- und Dekorationskeramik:USA: Teilnahme an der Inspired Home Show - Chicago, 4. bis 7. MärzItalien: Ausstellung auf der Milan Design Week - Mailand, 17. bis 23 . April 2023Deutschland: Teilnahme an der Berlin Design Week - 8. bis 17. Mai 2023 .- HIER (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RTv4Ce6wooOnfSUTYA39pFaMTXUoW75n) BILDER PORTUGAL KERAMIK- Bereitstellung der Fotos: Gabriele Correddu - Will Shoot People for Food™Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2076294/Portugal_Ceramics.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2015512/PORTUGAL_CERAMICS_logo.jpg