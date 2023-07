POLITIK: Litauen hofft auf Zeitplan für deutscher Brigade im Herbst

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas hofft darauf, dass bereits im Herbst der Plan für die Stationierung der deutschen Brigade in Litauen steht. "Die gemeinsame Arbeitsgruppe nimmt ihre Arbeit auf. Es ist jetzt Sommer, und es kann zu Verzögerungen kommen, aber wir hoffen, bis Ende September alles fertig zu haben", sagte er am Donnerstag im litauischen Radio. Da Litauen die Finanzen und den Bau plane und alles organisiere, müsse der Plan "so schnell wie möglich" aufgestellt werden. "Die Planung wird uns wirklich helfen, unsere Aktionen zu koordinieren", sagte Anusauskas.

Deutschland will eine 4000 Soldaten starke Kampftruppe dauerhaft in dem an Russland und Belarus grenzenden Litauen stationieren, um die Nato-Ostflanke zu stärken. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte dies Ende Juni bei einem Besuch in dem baltischen EU- und Nato-Land überraschend angekündigt. Am Rande des Nato-Gipfels hatte er am Dienstag den Zeitplan für die angekündigte Stationierung mit Anusauskas besprochen und danach gesagt, dass im Laufe des vierten Quartals eine "Roadmap", also der Fahrplan, fertig sein solle./awe/DP/ngu