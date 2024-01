POLITIK/Britischer Premier: Wahlen wohl in zweiter Jahreshälfte

LONDON (dpa-AFX) - Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak hat Parlamentswahlen in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht gestellt - und sich damit den Vorwurf eingehandelt, die Abstimmung hinauszuzögern. "Meine Arbeitshypothese ist, dass wir eine Wahl in der zweiten Hälfte dieses Jahres haben werden", sagte Sunak am Donnerstag vor Journalisten. In der Zwischenzeit gebe es viel, womit er vorankommen wolle. Sunak nannte zum Beispiel Steuererleichterungen und das Ziel, die Zahl der ankommenden Bootsmigranten weiter zu reduzieren.

Die Menschen in Großbritannien müssen spätestens im Januar 2025 ein neues Parlament wählen. Den Termin legt die Regierung fest. Bisher galt zum Beispiel eine Wahl im Mai oder Oktober als wahrscheinlich, bevor dann im November Präsidentschaftswahlen in den USA anstehen.

Die Oppositionspartei Labour warf Sunak vor, die Wahlen hinauszuzögern. Der Abgeordnete Jonathan Ashworth sagte der BBC, er glaube, dass Wähler zu dem Schluss kämen, dass Sunak "Angst vor dem Urteil der britischen Öffentlichkeit" habe. "Und sie werden sich fragen, warum er weiterhin in der Downing Street hockt, wenn klar ist, dass dieses Land jetzt eine Veränderung braucht nach 14 Jahren unter den Konservativen." In Umfragen liegen Sunaks konservative Tories seit Monaten hinter Labour zurück./kil/DP/mis