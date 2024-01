POLA Orbis Holdings Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Orbis":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Pola Orbis jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält Pola Orbis auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Pola Orbis in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung herangezogen wurden. Die Diskussionen haben sich vor allem auf positive Themen konzentriert, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Pola Orbis aktuell bei 1829,75 JPY. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1584 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,43 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1582,12 JPY angenommen, was einer Differenz von +0,12 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Pola Orbis liegt bei 55,14, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.