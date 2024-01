POLA Orbis Holdings Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pola Orbis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 56,16 Punkte, was bedeutet, dass Pola Orbis momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 48,5 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Pola Orbis führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, den wir uns auf 50- und 200-Tages-Basis ansehen. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Pola Orbis-Aktie beträgt derzeit 1827,94 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1567 JPY liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1572,89 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Pola Orbis daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso fand keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen statt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pola Orbis-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Pola Orbis veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um Pola Orbis beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".