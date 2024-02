POET Technologies Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Analyse des Unternehmens Poet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt und in letzter Zeit weniger Aktivität verzeichnet wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Unternehmen.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Poet-Aktie um 54,2 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Poet-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Betrachtet man jedoch die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein Wert, der darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt wird die RSI mit "Schlecht" bewertet.